Cem Küçük onların da 5 bin TL emekli ikramiyesi alacağını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamayan çiftçiler için yeni karar alındı.

Cem Küçük onların da 5 bin TL emekli ikramiyesi alacağını açıkladı

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kaldı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre Gazeteci Cem Küçük, ikramiyeye ilişkin yapılan düzenlemeyi canlı yayında açıkladı.

Küçük canlı yayında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamayan çiftçiler için yeni karar alındığını ve 1,5 milyon çiftçi emeklisinin de 5 bin TL’lik ikramiyeyi bu ay içinde alacağını ifade etti.

Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 100.yılına özel bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilecekti. Orada da yine bir haksızlık yapıldı. Çalışan emekli ve çalışmayan emekli olarak ikiye ayrıldı. Yani çalışan emekli ikramiyeyi alamayacak çalışmayan emekli ise ikramiyeyi alacak gibi. Halbuki çalışanlar zaten ihtiyacı olduğu için çalışıyor. Emekli çiftçilerde bu ikramiyeden yararlanamayacaktı. Yeni bir düzenlemeyle 1,5 milyon çiftçi emeklisi de 5 bin TL’lik ikramiyeyi bu ay içinde alacak."

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