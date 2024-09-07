Cem Küçük ve Hande Fırat karşı karşıya geldi! Konu: Teğmenler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cem Küçük ve Hande Fırat karşı karşıya geldi! Konu: Teğmenler

Cem Küçük ve Hande Fırat teğmenler konusunda karşı karşıya geldi. Fırat ve Küçük sosyal medyadan birbirlerine karşı eleştiride bulundu.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çekip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek yemin eden teğmenler hakkında yürütülen tartışmalar devam ediyor.

İktidara yakınlığıyla tanınan gazeteci Cem Küçük, teğmenleri savunan Hande Fırat'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Küçük, Fırat’a sosyal medya üzerinden yanıt vererek, "Eğer cesaretin varsa, şimdi bu savunmayı yapmalısın. Perşembe gecesi teğmenleri eleştiren bizlere isim vermeden hakaret ettin. Aynı şeyi şimdi Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’ye de söyleyip söylemeyeceğini göreceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın üzerinden sekiz gün geçtikten sonra teğmenler hakkında açıklama yaptı ve onları "kendini bilmezler" olarak nitelendirerek sert bir şekilde eleştirdi. Erdoğan, ordunun yıpratılmasına izin vermeyeceklerini belirtti ve "Bazı istismarcılar, kılıç çekerek ortaya çıktılar. Bu kılıçları kimlere çektiklerini göreceksiniz. Gerekli tüm araştırmalar yapılıyor ve oradaki birkaç kendini bilmez kişi temizlenecek" şeklinde konuştu.

Gazeteci Hande Fırat, geçtiğimiz günlerde teğmenleri hedef alan eleştiriler hakkında açıklama yaparak, "Kara Harp Okulu’ndaki görüntüleri yanlış bir şekilde yorumlamamak gerekiyor. Her mezuniyet töreninde kılıçlar çekilip yemin tekrarlanır. Türkiye’de tartışılmak istenen darbe dönemleri geçmişte kalmıştır" demişti.

Cem Küçük, Fırat’ın bu açıklamalarına tepki göstererek, sosyal medya üzerinden "Eğer cesaretin varsa, şimdi bu savunmayı yapmalısın. Perşembe gecesi teğmenleri eleştiren bizlere isim vermeden hakaret ettin. Aynı şeyi şimdi Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’ye de söyleyip söylemeyeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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