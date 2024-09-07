Teğmenleri fırsat bilip Bulut’un kellesini istedi. Mehmet Metiner selden kütük kapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21. İmam Hatipler Kurultayı’nda yaptığı konuşmada kılıçla yemin eden Atatürkçü teğmenleri hedef aldı.

Erdoğan'dan şok açıklama: Kılıçları kime çekiyorsunuz?

TSK’nın yıpratılmasına izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, teğmenlere yönelik olarak “Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsun?” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın teğmenler hakkında yaptığı açıklama kısa sürede gündem olurken, AKP’li eski Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teğmenler hakkında yaptığı açıklamayı fırsat bilerek, önceki günlerde tartışma yaşadığı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un Külliye’den temizlenmesini istedi.

Mehmet Metiner, sosyal medya platformu X’den Erdoğan’ın teğmenler hakkında söylediği sözleri paylaşarak şu sözlerle Yiğit Bulut’u hedef aldı,

“Sen ne yiğit adamsın!

İşte bu!

Reis bu!

Reis’imiz bu bizim! Milletin seçilmiş iradesine kılış çekenlerin ordudan temizlenmesi şart! Onlara arka çıkan, onları savunmak adına ömrünü davasına adamış bizlere hayasızca saldıran, parmak sallayanın Külliye’den temizlenmesi şart!”

Sen ne yiğit adamsın!



İşte bu!



Reis bu!



Reis’imiz bu bizim!



Milletin seçilmiş iradesine kılış çekenlerin ordudan temizlenmesi şart!



Onlara arka çıkan, onları savunmak adına ömrünü davasına adamış bizlere hayasızca saldıran, parmak sallayanın Külliye’den temizlenmesi şart! pic.twitter.com/ozPbhiPzJL — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) September 7, 2024

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut ile AKP eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner arasında sosyal medyada kavga çıktı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi alanında ant içen 960 mezun teğmenden 300-400’ü yapılan törenin ardından kılıçlarıyla bir araya gelmişti. Teğmenler bir saat önce kendilerine yemin ettirmiş dönem birincisi eşliğinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” diyerek tekrardan ant içmişti. Yaşanan olay sonrası AKP’li iki ismi birbirine düşürdü.

AKP eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, sosyal medya platformu X hesabından “O teğmenlerin Atatürk’ü anmalarının gayet doğal olduğunu söyleyip orta yerdeki gayrı kanuni yemin törenine dair doğrudan tek laf etmeyen bakış açısını doğrusu içime sindiremedim” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeni mezunlarını vermiştir. Bu gençler, Türkiye’nin geleceği için yetiştirilmiştir. ‘Hükümete kılış çekti’ diyenler vesayeti diriltmek istiyor. TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ise Ömer Çelik'e destek vererek, "‘Teğmenler’ ve ‘yemin töreni’ ile ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur! Çer çöpün dışlanmışların, büyük Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir! Hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ’cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım!'' dedi.

Bulut'un sarf ettiği sözlere öfkelenen AK Partili Metiner'den Bulut'a cevap geldi. Metiner, “Haddini bil de konuş! Her karşı çıkanı veya eleştireni bu üslupla suçlaman hadsizliğin ifadesidir. Hangi ara herkesten çok AK Partili oldun da AK Parti’nin sopasıyla adam dövüyorsun! Senin gibi çer çöpler sayesinde AK Parti’miz bu hale geldi. Fitneci olan senin dilindir!” ifadelerini kullandı.