Cem Kücük’ten son jurnal... Hedefe koyduğu gazetecileri tek tek açıkladı

Yandaş kalem Cem Küçük son köşe yazısında İBB’den maaş aldıklarını iddia ettiği bir köşe yazısı kaleme aldı. Küçük, “İsmail Saymaz, Bahar Feyzan, Nevşin Mengü, Fatih Altaylı, Altan Sancar ve diğerleri elden para aldılar mı yoksa fatura kesip YouTube kanallarına reklam mı aldılar açıklamalılar” ifadelerini kullandı.

BU İLK HEDEFİ DEĞİL

İBB’ye yapılan operasyondan önce bir televizyon kanalında CHP’li 2 belediyeye operasyon yapılacağını ardından gezi davasının tekrar görüleceğine dair iddialarda bulunan yandaş gazeteci Cem Küçük, muhalif isimleri hedef göstermeye devam ediyor.

KÜÇÜK: FATURALARI İBRAZ ETMEK ZORUNDALAR

Cem Küçük, son köşe yazısında İBB’den maaş aldıklarını iddia ettiği gazetecileri tek tek isim vererek paylaştı. “İBB’nin maaşa bağladığı gazeteciler konuşmalı” söyleminde bulunan Küçük, aralarında İsmail Saymaz, Fatih Altaylı ve Nevşin Mengü’nün de bulunduğu birçok ismin para ilişkilerini açıklaması gerektiğinin altını çizdi. Küçük, “İsmail Saymaz, Bahar Feyzan, Nevşin Mengü, Fatih Altaylı, Altan Sancar ve diğerleri elden para aldılar mı yoksa fatura kesip YouTube kanallarına reklam mı aldılar açıklamalılar. Faturaları ibraz etmek zorundalar” ifadelerini kullandı.