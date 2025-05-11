Cem Küçük'ün şirketinin iki yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı

27 Şubat 2023’te İstanbul’da beş ortakla kurulan Fil Ayakkabı Aksesuar Şirketi, 1,2 milyon TL sermaye ile faaliyete başladı. Şirketin ortakları arasında ayakkabı sektöründe deneyimli iş insanı Alime Kırışık, Cem Küçük, Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, iş insanı Osman Uğurlu ve Murat Sur bulunuyor.

6 Eylül 2023’te şirketin sermayesi 5 milyon 50 bin TL’ye yükseltildi. Ancak, 2023 ve 2024 yıllarındaki matrah ve tahakkuk listelerinde şirket “Matrahsız” olarak kaydedildi ve herhangi bir vergi beyanında bulunmadı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Fil Ayakkabı’nın, Hocin markasıyla yurt içi ve yurt dışında erkek ayakkabı satışı yapacağı duyurulmuştu. Ürün katalogları hazırlanan Hocin markasının, başlangıçta doğrudan üretim yapmayacağı belirtilmişti.

Yandaş yazar Cem Küçük CHP'li isme ağır hakaretler yağdırdı! Yenilir yutulur, kelimeler değil...

FİKİR CEM KÜÇÜK’TEN

Cem Küçük, daha önce şirketle ilgili yaptığı açıklamada, “Ortakların çoğu Zonguldaklı. Nejdet Bey ile çocukluk arkadaşıyız. Fikir benden ve Nejdet Bey’den çıktı. Umarım başarılı olur. E-ticaret üzerinden satışlar olacak, kataloglar hazır. Üretim ve mağazalaşma için de gelişmeler olabilir, ama önce gidişatı görmek lazım” demişti.

'BASIN KARTI İPTAL EDİLMELİ' ÇAĞRISI

2 Ekim 2023’te Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cem Küçük’ün basın kartının iptal edilmesi gerektiğini savundu. Bildirici, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Cem Küçük’ün basın kartı” başlıklı bölümde, “Gazetecilerin şirket kurması ve ticari faaliyetlerde bulunması mesleki ilkelere aykırıdır. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde ‘Gazeteci şirket kuramaz, tacirlik ve esnaflık yapamaz’ ilkesi yer alıyor. Ayrıca, Cem Küçük’ün basın kartı varsa bu iptal edilmelidir. İletişim Başkanlığı’nın geçen yıl yürürlüğe giren Basın Kartları Yönetmeliği’nin 8. Maddesi, basın kartı alacak kişilerde ‘medya faaliyeti dışında ticari faaliyette bulunmama’ koşulu arıyor.”