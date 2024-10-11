Cem Öğretir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu! Canlı yayında burnu kanamıştı

Ünlü spiker Cem Öğretir canlı yayın sırasında Esra Erol’a haber başlıklarını aktarırken aniden burnu kanadı. Bu rahatsızlığından dolayı haber bültenine çıkamayan Cem Öğretir’in yerine Özlem Aktay sundu. Aktay "Cem Öğretir küçük bir rahatsızlık geçirdiği için yayında değil ama durumu gayet iyi" açıklamasını yapmıştı. Öğretir’in sağlık durumuna ilişkin kendisinden ilk açıklama geldi. İyi olduğunu söyleyen Cem Öğretir, “Elbette bir tansiyon olma ihtimali var. Tetkiklerim yapılacak.” dedi.

CANLI YAYINDA BURNU KANAMIŞTI

Esra Erol kendi programının sonunda ATV Ana Haber'e bağlanıyor ve Cem Öğretir'den günün haber başlıklarını öğreniyorken flaş bir olay yaşandı. Ünlü spiker Cem Öğretir canlı yayın sırasında Esra Erol’a haber başlıklarını aktarırken aniden burnunda kanlar aktığı görüldü. Yayına devam eden Öğretir’e o anda Esra Erol, burnunun kanadığını söyleyerek yayını kesmişti.

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O gün yaşanan olaylar sonrası programı Özlem Aktay sundu. Aktay "Cem Öğretir küçük bir rahatsızlık geçirdiği için yayında değil ama durumu gayet iyi" açıklamasında bulunmuştu.

SEDA ÖĞRETİR: İKİ İHTİMAL ÜZERİNE DURULUYOR

Cem Öğretir'in kendisi gibi spiker olan eşi Seda Öğretir ise durumuna ilişkin “Cem iyi… Sabaha kadar hastanedeydik. Eve geldik. Beyin kanamasından şüphelenildi. Ama çok şükür beyin tomografisi temiz çıktı ve doktorlar o ihtimali eledi. İki alternatif üzerinde duruyorlar şimdi, ya burun damarlarıyla ilgili bir hassasiyet ya da ani bir tansiyon yükselmesine bağlı atak…." demişti.

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ÖĞRETİR: İYİYİM

Dünkü programa ise Öğretir, evden canlı yayına bağlanarak durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Öğretir, 'Haberin içeriği o kadar da vahim değil. Tam benim sunumun bitmişti ki bir sıcaklık hissettim burnumdan aşağıya doğru. Açıkçası ben bunu burun akması olarak nitelendirdim. Kan olduğunun farkına sonradan vardım. Kanama devam edince yayını devam etmek zorunda kaldım. Ben gayet iyiyim. Elbette bir tansiyon olma ihtimali var. Tetkiklerim yapılacak. Şu anda gayet iyiyim.' ifadelerini kullandı.