Cem Uzan Galatasaray'ın yeni transferini kafa çekerken yakaladı

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Cem Uzan Galatasaray'ın yeni transferini kafa çekerken yakaladı

Cem Uzan Galatasaray ile anlaşan ve bugün İstanbul'a gelmesi beklenen İsmail Jacobs'u Fransa'da bir kafede kafa çekerken yakaladı.

Süper Lig’de dün akşam Adana Demirspor’u 5-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray’da transfer harekatı sürüyor.

Galatasaray’ın anlaşma sağladığı 25 yaşındaki sol bek Ismail Jacobs bugün İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar oyuncunun gelmesini 4 gözle beklerken ortaya flaş bir iddia atıldı.

"KAFA ÇEKİYOR"

Fransa’da yaşayan siyasetçi, iş insanı ve Galatasaray üyesi Cem Uzan Jakobs’un İstanbul’a gelmesine saatler kala kafa çektiğini söyledi.

Cem Uzan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'ın yeni transferi Ismael Jakobs şu an Monaco'da Sass Cafe'de kafa çekiyor. Bu adamı nasıl alırsınız? Şaka mı bu" ifadelerini kullandı.

"GECE HAYATI VE ALKOL PROBLEMLERİ VAR"

Uzan’ın bu ifadelerinin gündem olmasının ardından bir paylaşımda Şansal Büyüka’nın oğlu Hazar Büyüka’dan geldi.

Uzan’ın doğruyu söylediğini ifade eden Büyüka "Cem Uzan’ın Ismail Jacobs haberi ve çıkan iddialar doğru. Bizzat Monaco’dan doğrulattım. Monaco teknik direktörü Clement o dönem gece hayatı ve alkol problemi olduğu için Jacobs’u kadro dışı bırakıyor. Ben uyarılarımı 20 gündür yapıyorum, umarım yönetim dikkat eder" sözlerini sarf etti.

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