Cem Yılmaz 83 yaşında. Erşan Kuneri setinden yeni paylaşım

Son olarak 'Do Not Disturb' adlı filmle sevenlerinin karşısına çıkan ve bundan önceki projelerinde olduğu gibi seyirciyi yine ikiye bölen Cem Yılmaz, bir yandan son filmiyle büyük övgü alırken diğer yandan projenin çok kötü olduğuna dair eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Yaptığı paylaşımlarda tüm eleştirileri büyük bir olgunlukla kabul ettiğini gösteren Yılmaz, bu defa ikinci sezon çekimlerini yürüttüğü Erşan Kuneri dizisinden bir paylaşımda bulundu.

Dizinin başrol karakterinin yaşlanmış bir fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz bu fotoğrafa şu notu düştü:

ERŞAN KUNERİ 1940 İstanbul Yedikule doğumludur… 83 yaşındadır. ERŞAN KUNERİ 2.SEZON