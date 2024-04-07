Cem Yılmaz da abonelik sistemine geçti

X hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, “Artık X’de abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar, videolar ve size özel haberler paylaşacağım. Teşekkürler X.” İfadelerini kullandı.

Abone olan üyelere özel duyuru yapan Yılmaz, özel içeriklere herkesten önce ulaşmak isteyenlere ayda 79,99 TL'ye bu hizmeti sunacak.

Ünlü komedyen abonelerine, Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon hazırlıklarından, post prodüksiyonuna kadar her aşamasını aktaracak.

ABONELİK NEDİR?

Abonelikler, X'te takip ettiğiniz kişileri desteklemenin ve onlarla iletişimde olmanın bir yolu olarak bonus içeriklere, özel önizlemelere ve ayrıcalıklara erişim sağlamak için ödeme yapma seçeneği sunar.