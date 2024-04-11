Cem Yılmaz’dan olay Yılmaz Erdoğan esprisi! Dilber'i bir tarafınla yaz tutar dedim, gerçekten bir tarafıyla yazmış

Oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisiyle gündemden düşmüyor.

İzleyenleri ekranlara kilitleyen dizide, özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı 'Dilber' karakteri bir hayli dikkatleri çekiyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde 'CMXXIV' adlı gösterisinde diziyle ilgili bir espride bulundu.

Ünlü komedyen, Yılmaz Erdoğan ile geçen sohbetleri için, "'Dilber'i yazmadan önce bana ‘dizi mi yapsam film mi?’ diye sordu. Ben de ‘bir tarafınla yaz tutar’ dedim ve bir baktık gerçekten bir tarafıyla yazmış” ifadelerini kullandı.