Cem Yılmaz lüks villasını satışa çIkardı. Evi İstanbul'un tam ortasındaydı

10 Haber'den Müge Dağıstanlı, ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın İstanbul'un en sevilen semtlerinden Levent'teki villasını 100 milyon liraya satılığa çıkardığını yazdı.

Dağıstanlı'nın aktardığına göre Yılmaz, emlakçısından, konunun gizli kalmasını istedi.

Şubat gösterisinin biletleri yedi dakika içinde tükenen Cem Yılmaz’ın VIP biletleri zamlanarak 4 bin 400 liradan 7 bin 500 liraya yükseldi.

Bu arada Yılmaz’ın, Levent’deki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardığı öğrenildi. Emlakçıya, ilanı internete koymamasını söyleyen oyuncu, bu durumun gizli kalmasını istedi.

Bir diğer aktarılan gelişmeye göre ise Fatih Ürek de Bodrum'daki beş katlı lüks villasını 250 milyon liraya satıyor.