Cem Yılmaz TRT'yi fena köşeye sıkıştırdı! Aybüke Pusat kararı sabrını taşırdı

CHP'nin 2 Nisan'da boykot yapılması çağrısı büyük destek gördü.

Oyuncu Aybüke Pusat da sosyal medya hesabından boykot paylaşımı yapmıştı.

TRT ünlü ismi boykot gerekçesiyle dizinin kadrosundan çıkardı. Kararı TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından açıkladı.

CEM YILMAZ'DAN TOKAT GİBİ SÖZLER

X hesabından duruma tepki gösteren usta komedyen TRT'ye tepki gösterdi.

TRT için herkesten katkı payı alındığını ifade eden Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT'nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor. Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. E o halde?