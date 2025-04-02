Cem Yılmaz TRT'yi fena köşeye sıkıştırdı! Aybüke Pusat kararı sabrını taşırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cem Yılmaz TRT'yi fena köşeye sıkıştırdı! Aybüke Pusat kararı sabrını taşırdı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, boykot paylaşımı sebebiyle TRT'nin yollarını ayırdığı oyuncu Aybüke Pusat'a destek açıklaması yaptı.

CHP'nin 2 Nisan'da boykot yapılması çağrısı büyük destek gördü.

1-002.jpg

Oyuncu Aybüke Pusat da sosyal medya hesabından boykot paylaşımı yapmıştı.

TRT ünlü ismi boykot gerekçesiyle dizinin kadrosundan çıkardı. Kararı TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından açıkladı.

2-002.jpg

CEM YILMAZ'DAN TOKAT GİBİ SÖZLER

X hesabından duruma tepki gösteren usta komedyen TRT'ye tepki gösterdi.

3.jpg

TRT için herkesten katkı payı alındığını ifade eden Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT'nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor. Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. E o halde?

Son Haberler
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ilk 11'leri
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ilk 11'leri
Ünlü teknik direktör hakim karşısına çıktı
Ünlü teknik direktör hakim karşısına çıktı
Çikolata ambalajından cinayet aydınlatıldı! Film senaryosu değil gerçek
Çikolata ambalajından cinayet aydınlatıldı! Film senaryosu değil gerçek
Fenerbahçe, Ülker Stadı'na hareket etti
Fenerbahçe, Ülker Stadı'na hareket etti
CHP'ye düzenlenecek oyun ortaya çıktı Flaş iddia!
CHP'ye düzenlenecek oyun ortaya çıktı Flaş iddia!