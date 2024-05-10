Cem Yılmaz’ın son gösterisini karıştıran kadın ve adam! Salondan apar topar çıkarıldı

Cem Yılmaz’ın son gösterisinde ilginç bir olay yaşandı. Geçtiğimiz gün çıktığı sahnesinde "Hoşgeldiniz CHP'liler" diyen Yılmaz'a, seyircilerin tepki gösterdiği ardından da ünlü komedyenin sahneyi terk ettiği iddia edilmişti.

Konunun altındaki nedenin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Yılmaz'ın gösterisini izlemeye gelenlerden biri konuya açıklık getirdi.

“KADIN VE ADAM TAŞKINLIK YAPTI”

İzleyici "Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi." ifadelerini kullandı.

Kendisi sözlerine "Kadın yüksek sesle devamlı 'evet ben de, aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu." ifadelerini de ekledi.

Taşkınlık çıkaran izleyicilerin salondan çıkarılmasından sonra Cem Yılmaz'ın yeniden sahneye döndüğü öğrenildi.

CEM YILMAZ'DAN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ: YAZILAN DOĞRU DEĞİL

X hesabından açıklama yapan Cem Yılmaz, "Bugün hiç takip edemedim geçen hafta olan bir hadise haber yapılmış. Yazılan doğru değil. 2000 kişinin konforu için seyircim sahneye uzak bir bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi. Ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim… Cocuk gibi haberler yapmışsınız … Seyirci şöyle dedi o da sahneden indi ne yahu? Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor ikrah geldi ha ! :))) Allah’tan oyunlar bitiyor biraz kafa dinlersiniz hazirandan sonra” diye yazdı.