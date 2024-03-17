Cem Yılmaz’ın yeni gösterisinden sızdı. 70 bin TL nafaka ödediği eski eşi Ahu Yağtu’ya gönderme

Kaynak: 10haber
Cem Yılmaz’ın yeni gösterisinden sızdı. 70 bin TL nafaka ödediği eski eşi Ahu Yağtu’ya gönderme
Cem Yılmaz’ın yeni gösterisinde eski eşi Ahu Yağtu’ya yaptığı nafaka göndermesi gösteriden sızdı.

Cem Yılmaz, VIP biletleri 37 bin 850 TL'ye kadar çıkan gösterisinde eski karısına gönderme yapmayı ihmal etmedi. Müge Dağıstanlı 10Haber'de yer alan yazısında Cem Yılmaz'ın göndermesini şu sözlerle aktardı:

"Cem Yılmaz gösterisinde eski eşi Ahu Yağtu’dan kalan bir yarasını da şöyle ti’ye aldı: 'Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…”

Cem Yılmaz boşanırken Ahu Yağtu’ya, Range Rover cip, Sarıyer, Şişli, İstinye’de üç gayrimenkul ve 500 bin dolar vermişti.

Yılmaz, mahkeme kararıyla 10 bin dolar olan nafaka ödemesini 70 bin TL’ye indirtmişti.

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