Cemaate küstü! Namazı yarım bıraktı: İmamdan beklenmedik hareket

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Rize'de bir camide yaşanan olay sosyal medya yankı buldu. Cuma namazı hutbesi sırasında cep telefonlarıyla oyalanan cemaate sinirlenen imam, sert bir tepki göstererek minberden indi.

İmam, hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate öfkelendi. "Kıldırmıyorum namazı, sizle mi uğraşacağım. Canlı yayınla kılın!" "Sizin kıldığınız namazda kabul olmuyor." diyerek tepki gösterdi.

Rize'de cuma namazı için camiye toplanan kalabalığın hutbeyi can kulağıyla dinlememesine tepki gösteren imam, cep telefonuyla minbere çıktı.

"Cuma namazlarını canlı yayınla kıldıralım, zahmet edip gelmeyin" sözleriyle cemaate tepki gösteren imam, "Kıldırmıyorum namazı, sizle mi uğraşacağım." diyerek namazı kıldırmaktan vazgeçti.

Cuma hutbesi yerine cep telefonlarına bakılması üzerine minberden inen ve namazı kıldırmaktan vazgeçen imamı, namaz kılmak için camiye gelen cemaat zor ikna etti. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

