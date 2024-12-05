Cemaati AKP mitingine götürmediği için Diyanet’ten cami imamına bir ceza daha

İzmir’in Buca ilçesinde görev yapan imam Yusuf Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel seçim döneminde 29 Nisan 2023 tarihinde İzmir Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştireceği miting öncesinde AKP Buca İlçe Başkanlığı’ndan arandığını, kendisinden cemaatini miting için toplamasının istendiğini duyurmuş ve bu talebi reddetmişti.

Yaşanan olay sonrası imam Kılıç hakkında soruşturma açılmış ve soruşturma sonucunda da İzmir dışına sürgün edilerek kendisine ‘kademenin ilerlemesinin durdurulması’ cezası verilmişti.

AKP MİTİNGİNE CEMAAT GÖTÜRMEYEN İMAMA İKİNCİ CEZA!

Aldığı cezanın ardından pek çok internet sitesinde yaşananları anlattığı videonun yayınlanmasından sonra imam Kılıç hakkında bu kez 9 Ağustos 2024 tarihinde hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 8. ve 15. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle “kınama” cezası verildiği ortaya çıktı.

İmam Kılıç'a verilen kınama cezası, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın imzasını taşıyan bir yazıyla bildirildi. İmam Yıldız, 21 Ağustos tarihinde söz konusu kınama cezasına itiraz etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ise verilen kınama kararına yapılan itirazı, 28 Ekim’de “haklı kılacak yeterli bilgi ve bulunmadığı” gerekçesiyle reddetti.