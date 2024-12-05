Cemaati AKP mitingine götürmediği için Diyanet’ten cami imamına bir ceza daha

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İzmir’in Buca ilçesinde cami cemaatini AKP mitingine götürmediği için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görev yeri değiştirilerek “kademe ilerlemesinin durdurulması”yla cezalandırılan imam Yusuf Kılıç’a, durumunu anlattığı video nedeniyle bu kez de kınama cezası verildiği ortaya çıktı.

İzmir’in Buca ilçesinde görev yapan imam Yusuf Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel seçim döneminde 29 Nisan 2023 tarihinde İzmir Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştireceği miting öncesinde AKP Buca İlçe Başkanlığı’ndan arandığını, kendisinden cemaatini miting için toplamasının istendiğini duyurmuş ve bu talebi reddetmişti.

Yaşanan olay sonrası imam Kılıç hakkında soruşturma açılmış ve soruşturma sonucunda da İzmir dışına sürgün edilerek kendisine ‘kademenin ilerlemesinin durdurulması’ cezası verilmişti.

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Aldığı cezanın ardından pek çok internet sitesinde yaşananları anlattığı videonun yayınlanmasından sonra imam Kılıç hakkında bu kez 9 Ağustos 2024 tarihinde hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 8. ve 15. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle “kınama” cezası verildiği ortaya çıktı.

İmam Kılıç'a verilen kınama cezası, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın imzasını taşıyan bir yazıyla bildirildi. İmam Yıldız, 21 Ağustos tarihinde söz konusu kınama cezasına itiraz etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ise verilen kınama kararına yapılan itirazı, 28 Ekim’de “haklı kılacak yeterli bilgi ve bulunmadığı” gerekçesiyle reddetti.

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