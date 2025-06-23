Cemal Enginyurt açtı ağzını yumdu gözünü! İktidara bir sağ bir de sol kroşe

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sert sözlerle yüklendi.

"SU ISITMAYI BIRAKIN DA, MİLLETİN DERDİNE DERMAN OLUN”

Enginyurt, bugün öğle vakti yaptığı bir paylaşımda, “Her şeye zam var” diyerek, “Emekli, Emekli Memur, Asgari Ücrete zam yok mu? Kamu İşçilerinin durumu ne olacak? Su ısıtmayı bırakın da, Milletin derdine derman olun” ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’a da Fatih Altaylı’ya söylediği söz nedeniyle göndermede bulundu.

Her şeye zam var.

Emekli, Emekli Memur, Asgari Ücrete zam yok mu?

Kamu İşçilerinin durumu ne olacak?

Su ısıtmayı bırakın da, Milletin derdine derman olun. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 23, 2025

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Fatih Altaylı'nın çektiği Youtube videosu sonrası, "Senin suyun çok ısındı" ifadesini kullandı. Daha sonra Gazeteci Fatih Altaylı, gözaltına alınarak hakkında tutuklama kararı verildi.

“MEHMET ŞİMŞEK GÜÇLÜ EKONOMİ VAR DER”

Enginyurt, yaptığı diğer bir paylaşımda ise, borsada küçük yatırımcıları yaşadığı duruma isyan etti.

Rusya ve İsrail saldırılarının üstüne bir de Mehmet Şimşek’in "Türkiye'de güçlü ekonomi var" açıklamasının küçük yatırımcılara zarar verdiğini belirten Enginyurt, “Arkadaş! Rusya saldırır Borsa İstanbul düşer. İsrail saldırır Borsa İstanbul düşer. Mehmet Şimşek güçlü Ekonomi var der. Bunlar küçük yatırımcıyı yer” ifadelerini kullandı.

Arkadaş!

Rusya saldırır Borsa İstanbul düşer.

İsrail saldırır Borsa İstanbul düşer.

Mehmet Şimşek güçlü Ekonomi var der.

Bunlar küçük yatırımcıyı yer. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 23, 2025

"ERDOĞAN İSTİFA.”

Son olarak Enginyurt, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan için yürüyüş gerçekleştirmek isteyen avukatlara, polisin müdahale etmesine sert tepki göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı istifaya davet etti.

Enginyurt yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Avukatlar Mehmet Pehlivan için yürüyor.

Polis: Kanunlara karşı geliyorsunuz diye yollarını kesiyor.

Kanun uygulayacının düştüğü duruma bak.

Ülkenin haline bak.

Erdoğan İSTİFA.”