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Cemal Enginyurt 'Altılı Masa dağılacak' iddialarına sert cevap verdi

Altılı Masa’ya yönelik ‘dağılacak’ iddialarına Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt’tan cevap geldi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 18:46
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Cemal Enginyurt 'Altılı Masa dağılacak' iddialarına sert cevap verdi

Cemal Enginyurt 'Altılı Masa dağılacak' iddialarına sert cevap verdi
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Nevşin Mengü, Youtube kanalında yaptığı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında geçecek görüşmeye dair dikkat çeken bir iddia ortaya atmış ve “Aldığım kulis bilgisine göre Akşener bugünkü toplantıda Kılıçdaroğlu'na ‘Altılı Masa kazandırmıyor, kaybettiriyor. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz’ diyecek.” ifadelerini kullanmıştı.

Mengü’nün iddiasının ardından konu gündemde önemli bir yer edinmiş ve tüm gözler altılı masa üyesi partilere çevrilmişti. İddialara ilk cevap Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt’tan geldi. İddialar için “Saray menşeli söylemlerdir.” İfadelerini kullanan Enginyurt sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“6 lı masa dağıldı, dağılacak. Çatladı, çatlyacak. Masanın bacağı kırıldı, kırılacak. Bu ve buna benzer söylemler art niyetli, Saray menşeli söylemlerdir. Demokrat Parti olarak, Saray rejiminin karşısında dik duracağız. Millet ruhuna sadık kalacağız. AKP iktidarını yıkacağız.”

 

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Yalancı Hacı
27.12.2022 19:07
Altılı masanın önceliği, ülkenin heryerini sarmış, yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, milletin malına çökenlerin düzenine son vermek, demokrasi, şeffaflık, liyakata, hukuka önem vermek.  
 
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