Cemal Enginyurt Bahçeli'ye meydan okudu: Eğer Öcalan Meclis'te konuşursa...

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin terörist başı Öcalan'ın Meclis'te konuşmasına yönelik hamlesine tepki gösterdi.

Enginyurt'un paylaşımı şu şekilde:

"Apo denilen kanlı katil TBMM’de konuşsun deniliyor ya!

Ben o Meclis de oldukça konuşmasına müsade edersem GÖK GİRSİN, KIZIL ÇIKSIN."

Apo denilen kanlı katil TBMM’de konuşsun deniliyor ya!

Ben o Meclis de oldukça konuşmasına müsade edersem GÖK GİRSİN, KIZIL ÇIKSIN. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) October 22, 2024

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ GELMİŞTİ!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis'te terörist başı Öcalan'la ilgili tepki çeken sözler sarfetmişti.

Bahçeli, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye terörist başı Öcalan'la ilgili cevap gelmişti.

Dervişoğlu, "Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir" sözlerini kullanmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Bahçeli’nin sözlerine tepki göstermişti.

Özdağ, “Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak. İnanılır gibi değil” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, "Bebek katili, terörist başını meclise davet edip konuşma yapmasını isteyen ve UMUT HAKKINDAN yararlansın diyen Devlet Bahçeli’yi kınıyorum. Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu taşımakla mükelleftir. Kimse Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in koltuğunda oturup teröre yandaşlık yapamaz. TBMM’de yeteri kadar terörist varken birde onların elebaşını meclise sokmak kimsenin haddi değildir. NOKTA” ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli’ye bir tepki de Milletvekilim Koray Aydın’dan geldi. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teröristbaşından iyilik beklemek; akrepten bal yapmasını beklemektir! İşlediği cinayetlerin ve ihanetlerin cezasını çeken teröristbaşının İmralı dışında alacağı tek bir nefes bile olmamalıdır" açıklamasında bulunmutu.