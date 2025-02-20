Cemal Enginyurt çılgına döndü! Sinirini Erdoğan’dan çıkardı

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli ikramiyeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Emekliye bayram ikramiyesine ilişkin soruya Güler, gündemlerinde henüz öyle bir çalışma olmadığını ifade etti.

CHP’li Milletvekili Cemal Enginyurt, emekli ikramiyesinde zammın gündemlerinde olmadığını açıklayan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’e büyük tepki gösterdi.

Enginyurt, cümlesinin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı istifaya davet etti.

Güler yaptığı açıklamada, "#Emekli Bayram ikramiyesi için zam yok" demiş. #EmeklininSefaletiBitmiyor #EmekliMemuradaSeyyanen zam yok. Bu beyefendileri kimse eleştirmeyecek. Hadi oradan. ERDOĞAN İSTİFA” ifadelerini kullandı.