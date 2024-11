Cemal Enginyurt Demokrat Parti'den istifa etti: Gerekçesini açıkladı

Demokrat Partisi İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, partiden istifa ettiklerini açıkladılar.

ENGİNYURT: İSTİFA EDİYORUM

Enginyurt’un "BUGÜN İTİBARİ İLE DEMOKRAT PARTİ’DEN İSTİFA EDİYORUM. YÜCE TÜRK MİLLETİNE VE KAMUOYUNA ARZ EDERİM." başlık X paylaşımındaki videoda şu ifadelere yerdi:

Bugün önemli bir karar alıyorum. 4 yıldır Demokrat Parti’de göre alıyorum. Bu partide güzel insanlar tanıdım. Demokrat Parti’yi ayağa kaldırmak için mücadele verdim. Lakin, Merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdi.

Bu maksatla hareketle, 2025 yılı Mart ayı için kongre kararı alınmıştı. Kongreye kadar merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partide siyaset yapanların bir araya gelmesi ile merkez oluşturulmasını istedik. Fakat aniden, Demokrat Parti kongre kararı aldı.

Biz sayın Genel Başkan Gültekin Uysal’ı kibar bir şekilde uyardık. Dedik ki; Bu ani kongre kararının Demokrat Parti’ye faydası olmaz. Aynı tarz, aynı hamam gidecekse, Demokrat Parti ilerlemez.

2 yıl önce 10 bin kişi ile Atatürk Kapalı Spor salonunda kongre yaparken, şimdi bir otel salonunda Demokrat Parti’ye yakışmaz. Kongre büyümek demektir. ‘Gelin bunu 2025 Mart ayında yapalım’ dedik. Ama teklifimiz kabul görmedi. Israrla kongre yapılması için gayret gösterildi.

Artık Demokrat Parti’de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışı ile bulunamayacağımızı gördüm.

Mustafa Kemal Atatürk şiarı ile ilerlemeye devam edeceğim. İstifa ediyorum, değerli kamuoyuna arz ederim.

SALİH UZUN DA İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Cemal Enginyurt'un ardından, DP İzmir Milletvekili Salih Uzun da istifasını sosyal medyadan duyurdu.

Salih Uzun'un istifa açıklaması şu şekilde;

ÖNCELİKLE ANAVATAN PARTİSİ’NDEN İTİBAREN ŞİMDİYE KADAR YOL ARKADAŞLIĞI YAPTIĞIM, ÜLKEMİN HER KÖŞESİNDEKİ DEMOKRAT PARTİ AİLEMİN HER BİR FERDİNE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM…

"33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum.

