Cemal Enginyurt Erdoğan'ın dilinden düşürmediği Paris kuyruğuna girdi. Erdoğan'a böyle seslendi: Aldatıyorsun

Demokrat Partisi Milletvekili Cemal Enginyurt, yandaş medyanın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsettiği Paris kuyruğuna girdi.

Enginyurt Fransa’nın başkenti Paris’ten Louis Vuitton kuyruğunu paylaştı.

Erdoğan, “Amerika’nın, İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya’da kuyruklar, Fransa’da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar, Türkiye’de böyle bir sorun yok” demişti.

Erdoğan’ın sözlerinin ardından Fransa’ya giden Cemal Enginyurt paylaştığı videoda şunları söyledi:

Sen pazardan çöp toplayana, sebze toplayana Avrupa’da kuyruk var, geçinemiyorlar diyorsun. Sana tavsiyem sarayda oturana kadar bir gel şöyle Paris’te gez. Fakirlik var mı yok mu? Kandırıyorsun, aldatıyorsun, yönetemiyorsun. 14 Mayıs’ta ‘Yeter söz milletin’ diyerek seni göndereceğiz.

Yandaş medya da sık sık Türkiye ile Avrupara’yı karşılaştırıp, diğer ülkelerde de kuyruk olduğunu ileri sürüyor.