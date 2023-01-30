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  • Cemal Enginyurt Erdoğan'ın dilinden düşürmediği Paris kuyruğuna girdi. Erdoğan'a böyle seslendi: Aldatıyorsun

Cemal Enginyurt Erdoğan'ın dilinden düşürmediği Paris kuyruğuna girdi. Erdoğan'a böyle seslendi: Aldatıyorsun

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt Paris’teki dünya markası Louis Vuitton kuyruğunu paylaşarak Erdoğan’ın “Fransa’da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar” sözlerine yanıt verdi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 09:16
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Cemal Enginyurt Erdoğan'ın söylediği Paris kuyruğuna girerek Erdoğan'a seslendi: Aldatıyorsun

Cemal Enginyurt Erdoğan'ın dilinden düşürmediği Paris kuyruğuna girdi. Erdoğan'a böyle seslendi: Aldatıyorsun
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Demokrat Partisi Milletvekili Cemal Enginyurt, yandaş medyanın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsettiği Paris kuyruğuna girdi.

Enginyurt Fransa’nın başkenti Paris’ten Louis Vuitton kuyruğunu paylaştı.

Erdoğan, “Amerika’nın, İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya’da kuyruklar, Fransa’da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar, Türkiye’de böyle bir sorun yok” demişti.

Erdoğan’ın sözlerinin ardından Fransa’ya giden Cemal Enginyurt paylaştığı videoda şunları söyledi:

Sen pazardan çöp toplayana, sebze toplayana Avrupa’da kuyruk var, geçinemiyorlar diyorsun. Sana tavsiyem sarayda oturana kadar bir gel şöyle Paris’te gez. Fakirlik var mı yok mu? Kandırıyorsun, aldatıyorsun, yönetemiyorsun. 14 Mayıs’ta ‘Yeter söz milletin’ diyerek seni göndereceğiz.

Yandaş medya da sık sık Türkiye ile Avrupara’yı karşılaştırıp, diğer ülkelerde de kuyruk olduğunu ileri sürüyor.

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haydar
30.01.2023 09:55
gözleriylede görseler sana inanmazlar ama aya dört şeritli yola inanırlar boşuna kendini paralama bakan gözler görmezse akıl işlemezse yapacak bir şey yok  
 
Dilsiz şeytan çok sessiz kalan ülkede.
30.01.2023 09:52
İktidarlar geçicidir ve herkes er veya geç önce milletin sonra hukukun ve nihayet Allah'ın önünde hesap verecektir'Helalin adı kaldı gören yok, haram kapışıldı doyan yok'  
 
Uçuyor muyuz
30.01.2023 09:39
AKP MHP : Her türlü kuyruk siyasetrn itina ike değerlendirilir.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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