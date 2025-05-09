Cemal Enginyurt hakkında dava! ‘Hesap vereceksiniz’ diyerek duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cemal Enginyurt hakkında dava! ‘Hesap vereceksiniz’ diyerek duyurdu

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kendisine dava açtığını duyurdu.

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kendisine dava açtığını duyurdu.

Açılan davaya büyük tepki gösteren Enginyurt, “Susturamazsın,SUSTURAMAZSINIZ.

Gün gelecek, hesap vereceksiniz” dedi.

"GÜN GELECEK HESAP VERECEKSİNİZ"

Enginyurt, X hesabından şunları söyledi,

"Liyakatsiz Milli Eğitim Bakanı @Yusuf__Tekin yine bana dava açmış. Yusuf! Susturamazsın,SUSTURAMAZSINIZ. Gün gelecek, hesap vereceksiniz."

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