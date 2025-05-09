Cemal Enginyurt hakkında dava! ‘Hesap vereceksiniz’ diyerek duyurdu

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kendisine dava açtığını duyurdu.
Açılan davaya büyük tepki gösteren Enginyurt, “Susturamazsın,SUSTURAMAZSINIZ.
Gün gelecek, hesap vereceksiniz” dedi.
"GÜN GELECEK HESAP VERECEKSİNİZ"
Enginyurt, X hesabından şunları söyledi,
"Liyakatsiz Milli Eğitim Bakanı @Yusuf__Tekin yine bana dava açmış. Yusuf! Susturamazsın,SUSTURAMAZSINIZ. Gün gelecek, hesap vereceksiniz."
Liyakatsiz Milli Eğitim Bakanı @Yusuf__Tekin yine bana dava açmış.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) May 9, 2025
Yusuf!
Susturamazsın,SUSTURAMAZSINIZ.
Gün gelecek, hesap vereceksiniz.