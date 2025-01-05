Cemal Enginyurt hangi partiye katılacağını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti’den istifa eden Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt hangi partiye katılacağını canlı yayında duyurdu. Enginyurt, “Nihayetinde bir partide olacağız. Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım.” dedi.

HANGİ PARTİYE GEÇECEĞİNİ AÇIKLADI

Demokrat Parti’den istifa eden Cemal Enginyurt’un hangi partiye geçeceği merak konusu oldu. Bir süredir DEVA-Gelecek ve Saadet grubunda yer alacağı öne sürülen Enginyurt, Sözcü TV’de katıldığı "Öncesi Sonrası" programında, “Salih Uzun ile bizi de katılmaya davet ediyorlar(DEVA-Gelecek). Bizim bu davete katılma durumumuz yok.” cevabıyla son noktayı koydu.

Enginyurt, hangi partiye katılacağına ilişkin soruya ise şu şekilde yanıtladı;

“Nihayetinde bir partide olacağız. Eğer siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bizi seçmiş. Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım.

NE OLMUŞTU?

Demokrat Parti'nin 15. Olağan Kongresi'nde Gültekin Uysal'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa ettiklerini duyurmuşlardı. Enginyurt, kongre öncesi de hiçbir görev almayacağını söylemişti. Enginyurt, istifa nedeni olarak kongrenin erkene alınması ve fikir uyuşmazlığı olduğunu belirtmişti.