Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktı

Genel Kurul’da görüşmelerin sonunda bütçenin aleyhinde söz alan DP Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt bir konuşma yaptı:

Sözde bütçeyi konuşuyoruz ama bu bütçe değil. Konuşulan tek şey var iş bitirme karnesini almaya gelenlerin hakareti, küfrü, her türlü çirkin sözü var. Bir yıl boyunca hiçbir iş yapmamış TBMM’ye geliyor. Şahsımın reisine kendini göstermek adına sürekli hakaret eden bakan ve bakan yardımcıları var. Bunları savunmak da bu arkadaşlara düşüyor. Demiyorlar ki, ‘milyonlarca genç işsiz, milyonlarca çocuk uyuşturucu bataklığına saplanmış.

5 milyon EYT’li güleceği günü bekliyor İnfaz koruma memurları emniyet hizmet sınıfına alınmak istiyor. 3600’ü beceremediniz, bu memlekette hakkı hukuku katlettiniz. Adaleti ayaklar altına aldınız. Ama eline aldığı kitapla okuyarak bize ders veren ve sürekli hakaret eden bakanlar ve yetmiyor bakan yardımcıları milletvekillerine hakaret ediyor. Hiç kimse bu parlamentoya, seçilmiş insanlara adı bakan da olsa hakaret etme hakkı yoktur.

"SARAYLARDA YAŞAYAN YEZİD OLMAKTANSA..."

Milletvekillerini dövme işini de iyi yapıyorsunuz onda da becerikli hale geldiniz. Gitmeye başladığınızı gördüğünüz anda büyük bir sinirle, yumrukla insanları susturmak istiyorsunuz. Ama şunu unutmayın yumruk da atsanız, topunuz tüfeğinizle de gelseniz sizden korkan namerttir. Çünkü söz verdik, saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olacağız. Öyle bir korku kapladı ki Sedat Peker diye bir delikanlı ne varsa anlattıkça paniğe kapıldınız. Mafya liderleri delikanlı olunca, Sedat Peker konuştukça çırpınmaya başladınız. Dün akşam Süleyman Soylu diye bir adam çıkmış burada hepimize hakaret ediyor.

Bana diyor ki ‘Amerikalısınız, hepiniz Amerikalısınız’ diyor. Ben 14 yaşında ülkücü olmuş ne Amerika ne Rusya ne Çin, her şey Türkiye için diyerek dört yıl hapis yatmış bir ülkücüyüm. Bana Amerikan uşağı diyen, Amerika’nın ta kendisidir. Biden’ın üvey evladıdır. Dolayısıyla dengeniz, psikolojiniz bozuldu.

"ŞEREFSİZ OLMAKTANSA KÜFRETMEK BİN KERE ADAMLIKTIR"

Enginyurt’un konuşmasının son dakikasında AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, Enginyurt'a “Yalakalık yapıyorsun'' diye laf atınca Enginyurt da “Yalaka sensin lan! Senden büyük yalaka mı var?. FETÖ'ye yalakalık yapan sensin” cevabını verdi.

Salih Cora ise "Sen küfürbazsın küfürbaz" deyince Enginyurt, "İşine gücüne bak oğlum. Lan, hırsız olmaktansa, namussuz olmaktansa, şerefsiz olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır be. Senin adamlığına yazıklar olsun. Ulan sokakta görseniz bir taneniz yüzümüze bakamaz. Burada erkekleşiyor, bizi dövmeye kalkıyorsunuz. Ben bir tek Demokrat Parti'ye küfür etmedim onun için şimdi DP'deyim" dedi.