Cemal Enginyurt provokatörlükle suçlanmasına çıldırdı: Bizi öldürecekse öldürsün…

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde Sözcü TV’de İpek Özbey’in programına katıldı.

Enginyurt burada yaptığı açıklamada, “1 milyon kişi ile Ankara Tandoğan’dan Saray’a yürüyüş yapmalıyız. Recep Tayyip Erdoğan bizi öldürecekse öldürsün. Biber gazı sıkacaksa sıksın. Vuracaksa vursun. Yeter artık bu zulüm demeliyiz. Recep Tayyip Erdoğan istediğini düşman ilan ediyor. Recep Tayyip Erdoğan istediğini hain ilan ediyor. Recep Tayyip Erdoğan istediğine ceza veriyor. Ceyhan belediye başkanı, sahip çıkılmadı. 25 ay ceza aldı, altı üstü. 25 ay ceza. Yanındakiler siyasetçi olmadığı için beraat etti. CHP Ceyhan belediye başkanına kimse sahip çıkmadı. Hep söylüyorum tavır koyulmadı” dedi.

YENİ ŞAFAK AYAKLANMA ÇAĞRISI OLARAK SUNDU.

Yeni Şafak gazetesi ise, Enginyurt’un bu ifadelerini ayaklanma çağrısı olarak sundu. Yenişafak’ta yer alan haberde, “Sosyal medyadan sık sık yaptığı provokatif açıklamalarıyla bilinen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt skandal çıkışlarına devam ediyor. Katıldığı bir televizyon programında söz verilen Enginyurt, açık açık sokak çağrısı yaptı. Bir milyon kişiyle Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürünmesi gerektiğini savunan Enginyurt "Recep Tayyip Erdoğan bizi öldürecekse öldürsün!" diyerek ayaklanma imasında bulundu. Enginyurt'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstererek Türkiye'yi karıştırma hayaline stüdyodakiler ise sessiz kaldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi FETÖ'cülerin de 15 Temmuz darbe girişimindeki hedeflerinden biriydi” ifadelerine yer verildi.

“YÜRÜYECEK ADAM BULAMIYORUM”

Yeni Şafak’ın haberi sonrası açıklamalarda bulunan Enginyurt, “Şimdi ben yürüyelim dedim diye, Yeni Şafak diye provokatif, art niyetli bir gazete, ‘Cemal Enginyurt, halkı tahrik ediyor. Provokasyon yapıyor’ yürüyelim dedi. Yürüyelim diyorum Yeni Şafak, sana inadına, senin gibi cumhuriyet düşmanlarının inadına, Mehmetçik düşmanlarına inadına, Mehmetçiğe küfredenlerin inadına yürüyelim diyorum. Ama ne yapayım ki yürüyecek adam yok. Sen haklısın, bana provokatör demekte haklısın. Yürüyecek adam bulamıyorum etrafımda, bulsam yürüyeceğim. Tek başıma da yürürüm de, tek başıma sesimi duyamazsınız. Beni oraya yaklaştırmazsınız. Nerede STK’lar” açıklamasında bulundu.