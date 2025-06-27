Cemal Enginyurt, Saray danışmanını yerden yere vurdu!

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Halk TV’de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’a ‘Hesabını vereceksiniz’ paylaşımında bulundu. Saral, ise Enginyurt’a “Ayinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz fırıldak Cemal!” şeklinde sert sözlerle yanıt vermişti. Enginyurt ile Saral arasındaki atışma devam ediyor. Enginyurt, Saral’ı “Oktay Saral denilen hamamcılığa soyunan Saray fırıldağı. Su ısıtmaktan başka, Sultanına köle olmaktan gayrı ne işin var?” şeklinde yerden yere vurdu.

ENGİNYURT: SARAY İŞİ GÜCÜ BIRAKTI, MUHALEFETE SALDIRIYOR

Saray’ın danışmanı Oktay Saral’ın Fatih Altaylı hakkında yaptığı “Suyun çok ısınıyor” paylaşımı sonrası Altaylı’nın tutuklandığını hatırlatan Enginyurt, canlı yayında Saral hakkında yaptığı konuşmayı X hesabından yayınladı. Paylaşımında Enginyurt “Saray işi gücü bıraktı, muhalefete saldırıyor. Biz zindanlara atmakla bitmeyiz. Ülke ekonomik çöküşte, eyyy saray. Asgari ücretli, emekli, emekli memur perişan. HESABINI VERECEKSİNİZ” demişti.

SARAL: AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN, LÂFA BAKILMAZ FIRILDAK CEMAL!

Oktay Saral ise Enginyurt’un kendisine yaptığı eleştirilere ağza alınmayacak sözlerle cevap verdi. Saral, “Ayinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz fırıldak Cemal! Senin gibiler ekran önünde kıvırırken, biz milletin içinde, milletle birlikte dimdik yürüdük. Bizim ne yönümüz şaştı, ne de yöneldiğimiz kıble değişti. Benim kıblem belli: Rabbim Allah, dinim İslam! Şerefimle yaşadım, Allah’a kul oldum, kula kul olmadım.Senin gibi yönsüzlerin, dün başka söylediklerini bugün inkâr edenlerin, çıkarı neredeyse oraya meyledenlerin maskesini bu millet artık görüyor. Biz liderimizi inandığı dava için severiz. Bizim sevgimiz çıkarla değil, imanla beslenir. Biz liderimizi Allah için severiz, milletimiz için destekleriz, vatanımız için arkasında dururuz. Biz senin gibileri çok gördük. Bu milletin aklıyla, imanıyla alay edenler, günü kurtarmak için duruşunu satanlar; bizim muhattabımız değildir. Haydi başka kapıya!” dedi.

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ENGİNYURT: SULTANINA KÖLE OLMAKTAN GAYRI NE İŞİN VAR?

Enginyurt ise Saral’ın sert sözlerini yerden yere vurarak, “Oktay Saral denilen hamamcılığa soyunan Saray fırıldağı. Su ısıtmaktan başka, Sultanına köle olmaktan gayrı ne işin var? Erdoğan olmasa bir hiçsin. Gün gelecek, sandıkta hesap vereceksiniz. O sözlerini sana misliyle iade ediyorum” cevabını verdi.