Cemal Enginyurt, Şehit Talat Paşa'ya hain diyen Halil Konakçı’ya saydırdı

Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı imam olmasına rağmen verdiği kışkırtıcı vaazlarla tepki çeken Halil Konakçı'ya sert sözlerle yüklendi. Enginyurt, “Beni hiç kimse Türk Milliyetçiliğinden atamaz. Senin gibi, vatan kahramanlarına hakaret eden çukur tip bunu anlayamaz. Cesaret sende tatile çıkmış Halil.” dedi.

ENGİNYURT: CESARET SENDE TATİLE ÇIKMIŞ HALİL

Konuya ilişkin, Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, sert sözlerle Konakçı’ya yüklendi. Enginyurt X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Halil Konakçı, Cumhuriyet ve Türk düşmanı bir din tüccarıdır. Buna Koruma verende kabahat. Halil Konakçı beni hiç kimse Türk Milliyetçiliğinden atamaz. Senin gibi, vatan kahramanlarına hakaret eden çukur tip bunu anlayamaz. Cesaret sende tatile çıkmış Halil. Boş yapma!” ifadelerini kullandı.

Halil Konakçı, Cumhuriyet ve Türk düşmanı bir din tüccarıdır.

Buna Koruma verende kabahat.@halil_konakci beni hiç kimse Türk Milliyetçiliğinden atamaz.

Senin gibi,Vatan kahramanlarına hakaret eden çukur tip bunu anlayamaz.

Cesaret sende tatile çıkmış Halil.

Boş yapma! — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) January 25, 2025

ŞEHİT TALAT PAŞA’YA HAİN DEMİŞTİ

Çektiği dini vaazlarda sık sık Anayasa'yı ve muhalefeti hedef alan, iç savaş kışkırtıcılığı yapan konuşmalarıyla tanınan Halil Konakçı’nın Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nde vaaz verdiği sırada cemaatten bir vatandaş, "Şehit Talat Paşa'ya hain diyen birisi Türkiye'de hiç bir camide konuşamaz" diyerek Konakçı'yı protesto ettiğini iddia edildi. Gazeteci Fatih Ergin'in iddiasına göre, yanında koruma ordusu bulunan Halil Konakçı, önce vatandaşı hakaret yağmuruna tutarken, ardından Konakçı'yı protesto eden vatandaş, camiden dışarı atıldı.