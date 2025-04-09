Cemal Enginyurt Silivri yolunda! Flaş gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu...

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Cemal Enginyurt Silivri yolunda! Flaş gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu...

Cemal Enginyurt, Ekrem İmamoğlu ve siyasi tutukluları ziyaret etmek için Silivri’ye gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve siyasi tutukluları ziyaret etmek için Silivri’ye gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

ÖNEMLİ SİYASİ İSİMLERİ BARINDIRIYOR

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dışında Silivri’de tutuklu olarak bulunanlar sırasıyla; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, gezi tutukluları ve ünlü isimler.

ENGİNYURT: SİLİVRİ YOLUNDAYIZ

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, doğum gününde önemli siyasi isimlerin tutuklu olarak bulunduğu Silivri Cezaevi’ne gittiğini ‘Silivri yolundayız’ diyerek paylaşımda bulundu. Enginyurt paylaşımında, “Silivri yolundayız. Selamlarınızı iletecek, sizin adınıza kucaklaşacağız. Elbet güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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