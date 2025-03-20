Cemal Enginyurt stüdyoyu inletti! 'Sıra sana geldi diyorlar'

Cemal Enginyurt, Ekrem İmamoğlu'nun ardından sıranın kendisine geldiğini söyleyenlere meydan okuyarak "Sizden korkan namert olsun" dedi.

Cemal Enginyurt, "Vatandaşlar en doğal demokratik haklarını kullanacaklar diye sizden korkacak mıyız?" diyerek 1 milyon kişi ile adalet mitingi yapacağız dedikleri için haklarında suç duyurusu yapıldığını söyledi. "Sıra sende Cemal Enginyurt diyorlar. Artık seni de alacak. Sen de hapse gireceksin diyorlar. Bunlar gerçekten şizofren" diye konuştu.

"BANA BUNLARI SÖYLEYENLERE MİSLİYLE YANIT VERECEĞİM"

Cemal Enginyurt Uğur Dündar'ın uyarıda bulunması üzerine şizofreninin hakaret değil tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu, bunu kendisi hakkında yazıp çizenlere yönelttiğini belirtti.

Cemal Enginyurt, "Bana söyleyene misliyle söyleyeceğim dedi. Ben geri adım attığımda ben sustuğumda, benim yol arkadaşlarım sustuğunda bunlar korktuğumuzu düşünüyorlar. Ben açıkça meydan okuyorum. Sıra sende diyenlere sesleniyorum. Sizden korkan namert olsun." dedi.

Cemal Enginyurt Sözcü TV yayınındaki açıklamalarını sosyal medyadan paylaşarak "Sıranın bende olduğunu söyleyenler! Sizden korkan sizin gibi olsun. Suskunluk yok, DİRENİŞ var." notunu ekledi.