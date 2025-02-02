Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı! Salı günü rozet töreni yapılacak

Salih Uzun, Halk TV'de katıldığı canlı yayında CHP'ye katıldıklarını duyurdu.

Tercihlerinin sıcak gündemlerle de alakalı olduğunu belirten Uzun, "Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik. Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük. Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik" diye konuştu.

Uzun, katılım töreninin CHP'nin salı günü gerçekleştirilecek olan grup toplantısında yapılacağını açıkladı.

KURULTAY KRİZİNDE İSTİFA ETMİŞLERDİ

Demokrat Parti'nin olaylı kurultayında İlkay Aksoy'un genel başkanlık adaylığının kabul edilmemesi üzerine Salih Uzun zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

Genel seçimde CHP'nin listelerinden gidip milletvekili seçilen İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etmişti.