Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un ne zaman, hangi partiye katılacağı belli oldu

Geçtiğimiz aylarda Demokrat Parti’den istifa eden Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un hangi partiye ne zaman katılacağı belli oldu. Ünlü sunucu ve gazeteci Ece Üner, canlı yayında "Cemal Enginyurt ve Salih Uzun önümüzdeki hafta CHP'ye katılacaklar gibi görünüyor” dedi.

ÜNER: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA CHP'YE KATILACAKLAR GİBİ GÖRÜNÜYOR

Demokrat Parti’den istifa eden Cemal Enginyurt’un ve Salih Uzun’un hangi partiye geçeceği merak konusu olmuştu. Ünlü gazeteci Ece Üner, Halk TV canlı yayınında Cemal Enginyurt ve Salih Uzun kulisini paylaştı. Üner, "Cemal Enginyurt ve Salih Uzun önümüzdeki hafta CHP'ye katılacaklar gibi görünüyor. Cemal Enginyurt 'CHP'nin helal oylarını haram etmem' diyor." dedi.

HANGİ PARTİYE GEÇECEĞİNİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Bir süredir DEVA-Gelecek ve Saadet grubunda yer alacağı öne sürülen Enginyurt, Sözcü TV’de katıldığı "Öncesi Sonrası" programında, “Salih Uzun ile bizi de katılmaya davet ediyorlar(DEVA-Gelecek). Bizim bu davete katılma durumumuz yok.” cevabıyla son noktayı koyarken, hangi partiye katılacağına ilişkin soruya ise “Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım” ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Demokrat Parti'nin 15. Olağan Kongresi'nde Gültekin Uysal'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa ettiklerini açıklamışlardı. Enginyurt, kongre öncesi de hiçbir görev almayacağını söylemişti. Enginyurt, istifa nedeni olarak kongrenin erkene alınması ve fikir uyuşmazlığı olduğunu belirtmişti.