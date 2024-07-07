Cemal Enginyurt yenilgiyi Erdoğan'a yıktı: Ben dedim gitme diye

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Cemal Enginyurt yenilgiyi Erdoğan'a yıktı: Ben dedim gitme diye

"Erdoğan maça gitmesin, gittiği her maçı kaybediyoruz" diyen Demokrat Parti lideri Cemal Enginyurt Hollanda'ya 2-1 mağlup olmamızın ardından yeni bir paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e gitmesinin ardından Cemal Enginyurt "Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum, maça gitmesin." diyerek Erdoğan'ın izlediği milli maçların kaybedildiğini söylemişti.

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Enginyurt'tan Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak Euro 2024'e veda ettiğimiz karşılaşma sonrası bir paylaşım daha geldi.

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Milli oyuncularımızı teşekkür eden Cemal Enginyurt, yenilginin nedenini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıktı. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Berlin'e giderek takıma destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıktı.

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Enginyurt, paylaşımında daha önce maça gitmemesi için ricada bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Ben dedim gitme diye" diye yazdı. Enginyurt'un yenilgiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıktığı paylaşımı dakikalar içinde çok sayıda etkileşim aldı.

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