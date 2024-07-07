Cemal Enginyurt yenilgiyi Erdoğan'a yıktı: Ben dedim gitme diye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e gitmesinin ardından Cemal Enginyurt "Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum, maça gitmesin." diyerek Erdoğan'ın izlediği milli maçların kaybedildiğini söylemişti.

Enginyurt'tan Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak Euro 2024'e veda ettiğimiz karşılaşma sonrası bir paylaşım daha geldi.

Milli oyuncularımızı teşekkür eden Cemal Enginyurt, yenilginin nedenini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıktı. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Berlin'e giderek takıma destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıktı.

Enginyurt, paylaşımında daha önce maça gitmemesi için ricada bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Ben dedim gitme diye" diye yazdı. Enginyurt'un yenilgiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıktığı paylaşımı dakikalar içinde çok sayıda etkileşim aldı.