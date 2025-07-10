Cemal Enginyurt'tan AKP'li Çamlı hakkında suç duyurusu! Bu kez Atatürk'ü hedef aldı

'Olmayan adaletin bakanı' diyerek Bakan Yılmaz Tunç'a seslenen Cemal Enginyurt Ahmet Hamdi Çamlı hakkında gereğinin yapılmasını istedi.

"CUMHURİYETE VE ATATÜRK'E HAKARET ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Enginyurt Çamlı hakkındaki açıklamasında "Cumhuriyete hakaret eden haindir. Olmayan Adaletin Bakanı Yılmaz Tunç, Ahmet Hamdi Çamlı hakkında suç duyurusunda bulundum gereğini yapacak mısın? CHP’ye gelince suçlu suçsuz demiyorsunuz. AKP'’ye gelince sesiniz çıkmıyor. Operasyon çocuklarının Cumhuriyete ve Atatürk’e hakaret etmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Cumhuriyete 'darbe' diyen AKP'li Çamlı skandal paylaşımlarına reklam vermiş

ÇAMLI BU KEZ ATATÜRK'Ü HEDEF ALDI

TBMM'de 'Yeliz' kullanıcı adıyla açtığı sahte hesapla yayın yaparken yakalandığı için 'Yeliz' lakabı takılan eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, tepki çeken 'cumhuriyet' paylaşımlarına Atatürk dönemini hedef alarak yeni bir skandala imza attı.

Çamlı, "Seninki sadece Dersim'de 50.000 bebe, yaşlı, kadın Alevi katletti…" yorumunu yaptı.

BİR KULLANICIYA SKANDAL BİR YANIT VERDİ

"PKK başı Öcalan'ın yaptığı tarihi tövbeyi, Öcalan'ları üreten CHP liderliği yapabilir mi..?" sorusu ile düzenlediği ankete profil fotoğrafı olarak Atatürk resmini kullanan bir kullanıcı "50 bin kişinin katili bebek katili hain tövbe yapacak, siz de onunla övüneceksiniz. Allah belanızı versin" diye yazdı.

Bu yorum karşısında iyice çirkinleşen Çamlı "Seninki sadece Dersim'de 50.000 bebe, yaşlı, kadın Alevi katletti…" cümlesi ile yanıt verdi.

BİR ÖNCEKİ PAYLAŞIMINDA CUMHURİYETE DARBE DEMİŞTİ

Çamlı, daha önceki anket paylaşımında "Kadim bir geçmişe sahip aziz millet ve büyük devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, yeni, terörsüz ve büyük devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalınmalı ve onurlu, beyaz bir sayfa açılmalıdır..!" ifadelerini kullanarak takipçilerine 'katılıyor musunuz? diye sormuştu.