Cemal Enginyurt'tan AKP'li vekile sert çıkış. Sosyal medyada gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cemal Enginyurt'tan AKP'li vekile sert çıkış. Sosyal medyada gündem oldu

Cemal Enginyurt’tan AK Partili vekilCemal Enginyurt’tan AK Partili vekile ilaç tepkisi: "Uzayda yaşarsanız şok olursunuz, yere inin yere!"e ilaç tepkisi:

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cıngı’nın Talcid ilacının fiyatına yönelik açıklamasına sert sözlerle yanıt verdi.

Cıngı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Eczaneye gittim, bir tane Talcid aldım, 200 TL. En son 20-25 TL’ye almıştım. Şoke oldum. Geçenlerde bir daha alayım dedim, 250 TL olmuş,” demişti.

Bu sözlere sosyal medyadan tepki gösteren Cemal Enginyurt, hayat pahalılığı karşısında şaşkınlık yaşayan iktidar milletvekillerini eleştirdi.

Enginyurt, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Uzayda yaşarsanız şok olursunuz! YERE İNİN YERE! MİLLET NE HALDE GÖRÜN!”

Son Haberler
İstanbul’daki 3. turda masada neler var? Rusya ve Ukrayna taleplerle geliyor
İstanbul’daki 3. turda masada neler var? Rusya ve Ukrayna taleplerle geliyor
Trabzonspor'dan transfer açıklaması: Yarın ayrılabilir!
Trabzonspor'dan transfer açıklaması: Yarın ayrılabilir!
Borsa günü düşüşle tamamladı (23 Temmuz 2025)
Borsa günü düşüşle tamamladı
Türkiye'deki dev banka devredildi! Dikkat tüm IBAN'lar değişecek
Türkiye'deki dev banka devredildi! Dikkat tüm IBAN'lar değişecek
Bir tek Türkiye'de olur: Transfer açıklanmadan sahada
Bir tek Türkiye'de olur: Transfer açıklanmadan sahada