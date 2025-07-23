Cemal Enginyurt'tan AKP'li vekile sert çıkış. Sosyal medyada gündem oldu

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cıngı’nın Talcid ilacının fiyatına yönelik açıklamasına sert sözlerle yanıt verdi.

Cıngı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Eczaneye gittim, bir tane Talcid aldım, 200 TL. En son 20-25 TL’ye almıştım. Şoke oldum. Geçenlerde bir daha alayım dedim, 250 TL olmuş,” demişti.

AK Parti Kayseri milletvekili Murat Cıngı:

"Eczaneye gittim, bir tane Talcid aldım, 200 TL. En son 20-25 TL'ye almıştım. Şoke oldum.

Geçenlerde bir kere daha alayım dedim, 250 TL olmuş." demiş.

Uzayda yaşarsanız şok olursunuz.

YERE İNİN YERE.

MİLLET NE HALDE GÖRÜN. pic.twitter.com/zO4Xs9DPrU — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) July 23, 2025

Bu sözlere sosyal medyadan tepki gösteren Cemal Enginyurt, hayat pahalılığı karşısında şaşkınlık yaşayan iktidar milletvekillerini eleştirdi.

Enginyurt, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Uzayda yaşarsanız şok olursunuz! YERE İNİN YERE! MİLLET NE HALDE GÖRÜN!”