Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a rest. Verdiği kararı canlı yayında açıkladı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Kasım 2025 erken seçim” sözlerini eleştirdi.

“ERDOĞAN ADAY OLAMAZ DEMELİLER”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir daha aday olamayacağını belirten Enginyurt, “Özgür Özel diyor ya 2025’in Kasım ayında seçime gidelim. 2,5 yıl senden 2,5 yıl benden. Hayırdır Özgür Özel 5 yılı nasıl bölüştürdün öyle? Neye göre bölüştünüz öyle? Kim 2,5 yılı Tayyip’e verdi? Kim 2,5 yılı sana verdi? Ve diyor ki Kasım ayında seçim olursa cumhurbaşkanı adayı olabilirsin. Bende diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan’dan cumhurbaşkanı adayı olamaz diyeceğiz. Anayasa olamaz diyor. Olmayacak, oldurmayacağız. Bunun için meydanlarda olacağız. Recep Tayyip Erdoğan’a keyif bağışlamayacaksın. Cumhurbaşkanı adayı olabilirsin demeyeceksin. Recep Tayyip Erdoğan’dan bir daha cumhurbaşkanı adayı olamaz. Seçim ne zaman olursa olsun. Biz iktidar olacağız” dedi.

“ERKEN SEÇİM DEĞİL HEMEN SEÇİM”

Özgür Özel’in sözlerini eleştiren AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarına da değinen Enginyurt, “2025 Kasım diyor Özgür bey. Ömer Çelik dün ne dedi? dedi ki, “Özgür Özel 31 Mart’tan sonra erken seçim diye bir şey istemeyeceğiz. Böyle bir konu gündemimizde yok dedi. Hayırdır Özgür Özel, ne oldu da şimdi 2025 Kasım’da seçim diyorsun?” diyor. Yani sözlerinizi öyle tartarak söyleyeceksiniz ki, yarın birileri sizin önünüze gelip, size o sözleri hatırlatmayacak. Özgür Özel cevap veriyor; ‘Ben milletim isterse erken seçim dedim’. 31 Mart erken seçim milletin talebiydi. 31 Mart emeklinin isyanıydı. CHP’ye oy verdiler. 31 Mart, 1 günle 17 yıl kaybeden kademelinin isyanıydı. Staj ve çıraklık mağdurlarının isyanıydı 31 Mart. CHP’ye oy verdi. Çiftinin, emeklinin isyanıydı” ifadelerini kullandı.

“MİLLET HAKKINI SAVUNALIM DİYE MECLİSE GÖNDERDİ”

“Millet bizi haklarını savunalım diye meclise gönderdi” diyen Enginyurt, “Ben Özgür Özel’in yerinde olsam. Yeri göğü yıkarım. Milyonları ayda bir kere Ankara’da toplar, sarayı uykusuz bırakırım. Sarayın önüne milletvekillerimle çadır kurarım. Öyle 2025 Kasım. Ne zaman gelecek bu 2025 Kasım? Millet öldü ya. Millet intihar ediyor. Açlıktan, yokluktan millet birbirine karşı acımasız hale geldi. Rahmetli Özal’ın bir sözü vardı, açlık anarşiyi doğurur diye. Millet aç anarşi doğdu. Uyuşturucu kaçakçılığı, hırsızlık, cinayetler, sokak çeteleri, her tarafta insanlar sokağa çıkamaz hale geldi” diyerek açıklamalarına devam etti.

“1 OY ALACAK OLSAMDA ADAY OLURUM”

“Hemen seçim yerine erken seçim” söylemlerinin devam etmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Enginyurt, “Millet gelecek endişesi içinde yurtdışına kaçıyor. Uzağa yönelik değil, yarına yönelik vaatler üretmeliyiz. ‘Erken seçim değil, hemen seçim’ demeliyiz. Rakı 10 yıl sonra 140 lira olacak. Ne rakısı ya, millet Recep Tayyip Erdoğan’ın zulmünden zaten ölüyor, 10 yıla kim öle kim kala? Emekli 12 bin 500 lira ile 10 yıl sonrasını mı görecek? Ben bu konuda mücadele etmeye devam edeceğim. Cemal Enginyurt olarak, karınca misali elimden ne gelirse yapmaya devam edeceğim. Ama bu böyle giderse, bunlar böyle milleti tiye alırsa, espri gibi gelecek ama herkes ayağını denk alsın. Cumhurbaşkanı adayı ben olurum. ‘Bunlar sokağa çıkmadı’ derim. Çünkü bu millet cesur bir yürek istiyor, cesur bir ses istiyor. Bu millet ayak oyunları yapanları istemiyor. Bu millet ikinci Recep Tayyip Erdoğan istemiyor. Bu millet hakkını hukukunu savunan, yüreği deli doluda olsa, bu millet için çarpan insanı istiyor. Kendilerine çekidüzen vermezlerse, ben aday olurum. 1 oyda alsam aday olurum. Erken seçim değil, hemen seçim deyip halka ne yapacağımızı anlatmalıyız, çözümü göstermeliyiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.