Cemal Enginyurt’tan iktidara çok konuşulacak ‘Süleyman Demirel’ göndermesi

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından iktidara çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

Enginyurt, “Süleyman Demirel bugün yaşasa ne derdi?” Başlıklı bir karikatür paylaşarak, Demirel'in geçmişte söylediği “Tencerenin deviremeyeceği hükümet yoktur” sözünü günümüze uyarladı.

"ULAN BUNLAR TENCEREYİ DE ÇALDILAR"

Paylaşılan karikatürde Demirel'in söylediği söz günümüze şu sözlerle uyarlandı, “Tencerenin deviremeyeceği hükümet yoktur” demiştim! Ulan bunlar tencereyi de çaldılar."

Enginyurt, söz konusu karikatürü şu sözlerle paylaştı,

“Ey gidi Koca Demirel.

Bunlar tencereyi de çaldılar.

Ruhun şad olsun.”