Cemal Enginyurt’tan olay olacak Fatih Altaylı açıklaması! Gözaltına alınmıştı

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Gazeteci Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Fatih Altaylı’dan manidar yorum! Padişahını boğan millet, babasını bile ömür boyu iktidarda istemez

"SARAY HUKUKU BU OLSA GEREK"

Oktay Saral’ın açıklamasının ardından Fatih Altaylı’nın gözaltına alındığını belirten Enginyurt, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un geçmişte söylediği sözleri hatırlatarak, "Türkiye en iyi Hukuk sistemine sahipmi demiştin? Saray hukuku bu olsa gerek” ifadelerini kullandı.

"YILMAZ TUNÇ NE DEMİŞTİN?"

Enginyurt, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Oktay Saral" Altay'lı suyun ısınmaya başladı " dedi

Fatih Altay'lı gözaltına alındı.

Yılmaz Tunç ne demiştin?

Türkiye en iyi Hukuk sistemine sahipmi demiştin?

Saray hukuku bu olsa gerek.”

Oktay Saral" Altay'lı suyun ısınmaya başladı " dedi

Fatih Altay'lı gözaltına alındı.

Yılmaz Tunç ne demiştin?

Türkiye en iyi Hukuk sistemine sahipmi demiştin?

Saray hukuku bu olsa gerek. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 21, 2025

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran Cuma günü yayımladığı yeni videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevine devam etmesine halkın yaklaşık yüzde 70’inin karşı olduğunu belirtmişti.

Altaylı, bu durumu değerlendirirken “Bu millet padişahını tahttan indirmiştir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Altaylı’nın sözlerini paylaşarak, “Suyun ısınmaya başladığını” belirten bir yorum yapmıştı.