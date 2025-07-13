Cemal Enginyurt'tan sert CHP'li PKK'lı karşılaştırması!

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Nürnberg’de “Türkiye Gündemi” konulu panele katıldı. Değerlendirmelerde bulunan Enginyurt, Türkiye’deki yoksulluk, adaletsizlik ve baskılara dikkat çekerek iktidarı eleştirdi.

Enginyurt, “Zalimin karşısında susmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Yurtdışındaki Türklerle birlikte tek ses, tek yürek olacağız. Türkiye'deki zulme karşı susmayacağız” dedi.

Muhalefetin sistemli bir şekilde susturulmaya çalışıldığını savunan Enginyurt, “Recep Tayyip Erdoğan istiyor ki konuşmayalım, tepki göstermeyelim. Korkutmak için arkadaşlarımızı tutsak ediyor. Ama biz susmayacağız. Çünkü millet perişan, aç. İnsanlar çöpten, pazardan artık topluyor. Sarayda ise manda yoğurdu, kestane balı sofralardan eksik olmuyor” ifadelerini kullandı.

“PKK’LILAR SERBEST, CHP’LİLER CEZAEVİNDE”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık sorunlarına rağmen cezaevine gönderilmesini de eleştiren Enginyurt, “İki defa ameliyat olmuş, kanser hastası bir başkan zindana gönderiliyor. Diğer yandan silah bırakmış PKK’lılar serbest kalıyor. Türkiye öyle bir hale geldi ki CHP’liler suçlu, PKK’lılar barış güvercini ilan ediliyor” diye konuştu.

“HALK AÇ, ERDOĞAN AVRUPA’YI KISKANMAKLA ÖVÜNÜYOR”

Türkiye’deki ekonomik krizin vatandaşları derinden etkilediğini vurgulayan Enginyurt, Avrupa’da yaşayan Türklere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden Türkiye’ye geldiğinizde ucuzluk, misafirlik, dostluk vardı. Şimdi dört kişilik bir aile 10 gün Türkiye’de geçinemiyor. Erdoğan, ‘Avrupa bizi kıskanıyor’ diyor ama halk aç, yoksul ve endişeli.

Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Türkiye'deki zulme karşı susmayacağız. CHP olarak, yurt dışındaki Türklerle birlikte tek ses tek yürek olacağız. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

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