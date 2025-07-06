Cemal Enginyurt'tan zehir zemberek sözler!

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP’li Adıyaman, Adana ve Antalya Belediyeleri’ne sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlara tepki gösterdi.

“İKTİDAR BU ŞEKİLDE KOLTUĞUNU KORUYAMAZ”

Enginyurt, “İktidar bu şekilde koltuğunu koruyamaz. İktidar, bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi’ne zarar da veremez. Şu anda yapılan operasyonlar, bir iftiracının, bir rüşvetçinin kendini, ailesini ve malını kurtarmak üzere, talimatla ve esir alınmış, köle alınmış bir zihniyetin Aziz İhsan Aktaş’ın iftiralarıyla operasyon yapılıyor” dedi.

“BURADAN SARAY’DAKİ ŞAHIS MUTLU OLABİLİR”

“Buradan Saray’daki şahıs mutlu olabilir” diyen Enginyurt, “Şahsın mutlu olduğuna eminim. Aferim dediğine eminim, çok güzel gidiyorsunuz dediğine eminim. CHP’ye zarar verdiğini zannettiğine eminim çünkü uçakta gazetecilere diyor ki: İstanbul’dan çok pis kokular geliyor. Muhtemelen hala kendi dönemindeki Haliç’teki kokuları hatırlıyor Erdoğan. Dolayısıyla o kokuları hatırladıkça 6 7 yıldır İstanbul'u yöneten Ekrem İmamoğlu’nun başarılarını hazmedemeyip yüreğindeki, vücudundaki Ekrem ağrıları sebebiyle böyle bir yola gitmeyi düşünüyor olabilir. Ama emin olun CHP’ye herhangi bir zarar veremeyecek. Buradan AKP güçlenemeyecek. Yani emekliye yüzde 16, kamu işçisine yüzde 17 verip doğalgaza yüzde 25 zam yaparak sigaraya bir günde 5 lira, mazota 10 günde 10 lira zam yaparak milleti fakirliğe götüren bir iktidar, CHP’ye ne kumpas kurarsa kursun bedelini çok ağır ödeyecek” ifadelerini kullandı.

“YAPMASI GEREKEN ASGARİ ÜCRETLİNİN HAKKINI TESLİM ETMEK”

Enginyurt, açıklamalarının devamında şunları söyledi, “Recep Tayyip Erdoğan CHP ile uğraşırken ve uğraşıp da CHP’yi yıpratacak bir anlayışı ortaya koyacağına Erdoğan’ın yapması gereken 16 bin lirayla bir emeklinin geçilemeyeceğini görüp onun hakkını teslim etmek. Asgari ücretin hakkını teslim etmek, kamu işçisinin hakkını teslim etmek. Mağdurların mağduriyetini gidermek olması gerekirken pazar bile yangın yerine dönmüş, kiraz 600 lira. Don, ülkenin her yanında bütün gıda ürünlerini vurmuş, çözüm üretmesi gerekirken fakirliği sonlandırması gerekirken Mehmet Şimşek aracılığıyla zengini daha zengin fakiri daha fakir eden bir vergi dayatmasıyla milleti bunalttıkça yüzde 60 yüzde 70 faizle sanayici ve esnafı iflas ettirdikçe AKP nasıl güçlenecek?

Birileri onu doldurmuş, büyük operasyonlar yapıyoruz, halk CHP’den uzaklaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Biz de anket yaptırıyoruz, ankette biz birinci çıkıyor diyor. Buna inanmış düşünün. Buna inanmış bir Erdoğan var. Gözü kararmış bir Erdoğan var. A Haber mutluluk kanalından başka kanal seyretmeyen, kendisine söylenen tek doğrunun, inanacağı doğrudan başka kaf söylenmeyen bir Erdoğan var. Ve o, CHP kini ve nefretiyle milleti birbirine düşürüp toplumu geriyor.

Efendim, Aziz İhsan Aktaş rüşvet vermiş belediyelere hangi belediyelere vermiş? Trabzon’a vermemiş mi? Isparta’ya vermemiş mi? Diyarbakır’a vermemiş mi? Türk Hava Kurumu’na vermemiş mi? Türk Hava Yolları’na vermemiş mi? Bu adamın iş yaptığı yerlerde rüşvet yok mu? Madem bu adam çete lideriyse maden bu adam rüşvet verdiğini kabul ediyorsa bu rüşvetçi hırsız, iftiracı niye dışarda geziyor?” sorularını yöneltirken “Ve bu adam örgütün lideri. Örgüt lideri dışarı çıkıyor, diyor ki ben buna rüşvet verdim. Belediye başkanı içeriye alınıyor. Dünyanın neresinde böyle bir hukuk var ya? Rüşvet alan da suçludur, veren de suçludur.”