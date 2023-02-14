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A Milli Takım kaptanı oğlu ile birlikte depremde hayatını kaybetti. Hentbol Federasyonu açıkladı

Spor dünyasından bir acı haber daha geldi. Hentbol Federasyonu A Milli Takım'ın kaptanı Cemal Kütahya'nın, oğlu Çınar Kütahya ile birlikte deprem felaketinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 01:09
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Cemal Kütahya depremde hayatını kaybetti

A Milli Takım kaptanı oğlu ile birlikte depremde hayatını kaybetti. Hentbol Federasyonu açıkladı
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Federasyondan yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:
"Antakya'da yaşadığı evin enkazı altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımımızın kaptanı, canımız Cemal Kütahya'nın ve oğlu Çınar Kütahya'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Türkiye Hentbol Federasyonu olarak kaptanımız Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'ya Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Ülkemizi yıllarca en üst seviyede başarıyla temsil eden Cemal Kütahya'nın ismini yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Ülkemize kattığın her şey için teşekkürler Cemal.
Biz senden razıyız, seni unutmayacağız."

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