Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın! 2 kişi yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Şişli’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun deposunda kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. İki işçi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan salonun alt katındaki depo alanında işçiler kaynak makinesiyle çalıştığı sırada kıvılcım sıçrayan malzemeler alev aldı.

Dumanların yükselmesi üzerine ihbar üzerine Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliklerine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 işçinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Çalışanlar tahliye edilirken, salonda soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın! 2 kişi yaralı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın! 2 kişi yaralı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın! 2 kişi yaralı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın! 2 kişi yaralı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın! 2 kişi yaralı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın! 2 kişi yaralı

Son Haberler
Sivasspor yeni transferine imzayı attırdı
Sivasspor yeni transferine imzayı attırdı
Fahriye Evcen ayrıldı: Veda mesajını sosyal medyadan paylaştı
Fahriye Evcen ayrıldı: Veda mesajını sosyal medyadan paylaştı
Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun ilk kez açıkladı! O sahnede başına gelmeyen kalmamış
Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun ilk kez açıkladı! O sahnede başına gelmeyen kalmamış
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan çağrı!
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan çağrı!
Beşiktaş Jota Silva'yı kadrosuna kattı
Beşiktaş Jota Silva'yı kadrosuna kattı