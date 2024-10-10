Çember-23 operasyonunda aranan 4 bin 139 kişi yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Çember-23 operasyonunda aranan 4 bin 139 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "81 ilde son 1 haftadır "mahkemelerimizce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen şahıslara" düzenlenen "Çember-23" operasyonlarında 4 bin 139 şahıs yakalandı"

81 ilde son bir haftadır düzenlenen operasyonlarda mahkemelerce aranan 4 bin 139 kişinin yakalandığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çemberin daraldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

*Çember Operasyonları Devam Ediyor ilde son haftadır “Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara” düzenlenen “ÇEMBER-23” operasyonlarında . şahıs yakalandı.

*Hapis Cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daralıyor. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz.

*Operasyon sonucunda: 0-5 yıldır aranmakta olan . şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan şahıs yakalandı.

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