Çember operasyonunda binlerce firari yakalandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından 81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan Çember-11 operasyonunun detaylarını paylaştı.

Son 5 gün içinde yapılan operasyon kapsamında aranması bulunan 3209 şahsın yakalandığı belirtilirken, yakalanan şahısların 0-5/5-10/10 yıl ve üzeri yıllarda aranması bulunan şahıslar olduğu açıklandı.

Yakalanan firarilerin hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör ve kaçakçılık suçlarından arandığı ifade edildi.

Firarilerin yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında ve kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiği belirtilirken operasyonların devam edeceği mesajı paylaşıldı.