Cemil İpekçi defilesi ile Bodrum'a yaz geldi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Moda ve dokuma sektörünün ses getiren etkinliklerinden Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleştirilen İnci Sözlük Open Stage, mükemmel bir finalle üç günü geride bıraktı. Duayen modacı Cemil İpekçi’nin ‘BODRUM’ adlı defilesi geceye damgasını vurdu

Artık Bodrum’da yaşadığını söyleyen İpekçi koleksiyonunun adını da bu yüzden Bodrum koyduğunu belirterek rengarenk tasarımlarını sundu. İpekçi defile sonunda selamlamasını Akrep Nalan’ın ‘Halikarnas’ şarkısıyla yaptı.

Cemil İpekçi: “Kafasını modaya takan kişiler moda dek geçicidir.” sözleriyle herkesi şaşırttı. İpekçi: ”Hem son zamanlarda kesintisiz duyduğumuz moda ikonu diye bir kavram var. Moda ikonları da takipçileri de ikondur.” dedi.

Koreografisini Banu Noyan’ın yaptığı defilede, İpekçi’nin koleksiyonunu Demet Şener, Özge Ulusoy, Wilma Elles, Gizem Özdilli, Ece Gürsel elde etmek üzere 40 profesyonel model podyumda moda severlere sergiledi.

İnci Sözlük Open Stage’in son gecesinde; Doğu Perinçek, Leyla Alaton, Neslihan Kozanaoğlu, Gül Ergi, Adil Şimşek, Anetta Sarrafgil-Amaç Güldemir, Beste Korkmaz, Ebru Sanver, Neslihan İpekçi, Şefika Özgen, Tayfun-Bella Duygulu, Tolga Arman, Yusuf Gür gibi meşhur isimler vardı.











