Cemil Kılıç Halil Konakçı’ya ‘sapık’ dediği davayı kazandı

Şeriat istediği için Cumhuriyet'e ayaklanan ve bu sebeple idam edilen Şeyh Said'e 'kahraman' diyen İmam Halil Konakçı İlahiyatçı Cemil Kılıç’a açtığı davayı kaybetti.

Kılıç X hesabından Atatürk düşmanı Konakçı’ya sapık demiş Konakçı da dava açmıştı. Cemil Kılıç sosyal medya hesabından davayı kazandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Halil Konakçı'ya Atatürk ve cumhuriyet karşıtı sözlerinden dolayı sapık dediğim davayı kazandım. Atatürk ilke ve devrimlerini savunmayı her yerde sürdürüyorum. Avukatım Sn. Selen Sınmaz'a teşekkür ediyorum.

Ayrıca Kılıç adliye salonundan bir fotoğraf da paylaştı. Konakçı daha önce Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'a açtığı davayı kaybetmişti.

NE OLMUŞTU?

Atatürk düşmanı Halil Konakçı, Yeni Akit Gazetesi ve bazı tarikatların hedefi haline gelen Cemil Kılıç Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikten ihraç edilmişti.

Kılıç ihraç kararını yargının iptal ettiğini duyurmuş ve ve yaptığı paylaşımda Halil Konakçı’ya sapık demişti.

Kılıç şu sözleri sarf etmişti:

Sapık imam Halil Konakçı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var. 97 gün önce ihraç edildiğim görevime yakında yeniden başlıyorum. Yargı, MEB''in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem! Yaşasın Atatürk devrimi!