İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a saldırıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

Editör: Emin Mert Odabaş

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a evinin önünde düzenlenen saldırıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Bu gözaltılarla birlikte saldırıyla ilgili toplam gözaltı sayısı 3 oldu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin E.D., Y.G. ve R.B. olduğu tespit edilmiştir. R.B., 26 Mart'ta yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Y.G. ve E.D. ise bugün yakalanarak gözaltına alınmış, tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, evinin önünde tekbirli ve sopalı saldırıya uğradı.

Kılıç, saldırıya uğradığını Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

"ALLAHU EKBER DEYİP SALDIRDILAR"

Cemil Kılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar."