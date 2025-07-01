Cemil Tugay, Tunç Soyer iddialarını cevapladı: Hiçbir suç duyurusunda bulunmadık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediyeyi hedef alan operasyonlarda şikayetçi ismin kendisi olduğuna dair yapılan iddiaları yalanladı. Tugay, “İç denetimimiz inceleme yaptı. Hiçbir suç duyurusunda bulunmadık. Şikayette bulunmadık. Soyer ve Aslanoğlu hakkında da herhangi bir suç duyurusunda bulunmadık” ifadelerini kullandı.

TUNÇ SOYER GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafınca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenlenmişti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dönemin bazı üst düzey bürokratları ve mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 120 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İBB operasyonu İzmir'e sıçradı! CHP'nin eski büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı...

TUGAY İDDİALARI YALANLADI: HİÇBİR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMADIK

AKP'ye yakın medya organları ise soruşturmanın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın şikayeti üzerine başlatıldığı iddiasına yer vermesi dikkat çekmişti.

Konunun odağı Cemil Tugay ise iddiaları yalanladı. Yerel haber sitesi Gündeme Bakış'a konuşan Tugay, “İç denetimimiz inceleme yaptı. Hiçbir suç duyurusunda bulunmadık. Şikayette bulunmadık. Soyer ve Aslanoğlu hakkında da herhangi bir suç duyurusunda bulunmadık. Kooperatif konusuyla ilgili Mülkiye Başmüfettişi geçtiğimiz aylarda inceleme yaptı ve gitti. 2025’in Şubat ayında savcılık bizden geçen yıllarda İZBETON ihaleleriyle ilgili dosyaları istedi. Onları yolladık. Özellikle vurgulamak istiyorum Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer’le ilgili hiçbir incelememiz de yok. Birçok arkadaşımız gözaltına alındı. Genel müdürümüz, genel sekreter yardımcımız, iki daire başkanımız da gözaltına alınanlar arasında… Bunlar bizim için kıymetli isimler. Haksız bir suçlamayla karşı karşıyalar” şeklinde konuştu.