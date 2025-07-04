Cemil Tugay’dan CHP’den ayrılacağı iddialarına yanıt! AKP'ye geçeceği söylentisi vardı

Tugay, “Bu iddiaları dile getirenlerin art niyetli olduğunu düşünüyorum. Tanımadığım, hiçbir ilişkim olmayan, bizim yaptığımız hiçbir şeyden de haberi olmayan insanların boş boş iddiaları bunlar" dedi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen yangın sebebiyle bölgede incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ART NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sosyal medyada gündeme getirilen partisinden istifa edeceği iddialarına yanıt veren Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Bu iddiaları dile getirenlerin art niyetli olduğunu düşünüyorum. Tanımadığım, hiçbir ilişkim olmayan, bizim yaptığımız hiçbir şeyden de haberi olmayan insanların boş boş iddiaları bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ben yürekten inanarak dahil oldum ve hani böyle bir çıkar hesabıyla falan gelmedim. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet'in değerlerini savunmak için ahlakımızla, edebimizle, özveriyle çalışıyoruz ve siyaset yapıyoruz.”

Cemil Tugay, Tunç Soyer iddialarını cevapladı: Hiçbir suç duyurusunda bulunmadık

"BEN CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NE TEPEDEN GELİP KONMADIM"

Cemil Tugay, parti içindeki geçmişine ve partili kimliğine de vurgu yaparak şunları söyledi:

“Ben Cumhuriyet Halk Partisi’ne tepeden gelip konmadım. Halk Partisi’nin en alt kademelerinden başlayarak hemen hemen tüm kademelerinde görev yaparak bugünlere kadar geldik. Halktan gördüğüm destek bana şunu gösteriyor: Biz doğru olduğumuz zaman, biz halkın hakkını savunduğumuz zaman, biz Cumhuriyet değerlerini savunduğumuz zaman, her türlü gerici ve kötü anlayışla mücadele ettiğimiz zaman millet arkamızda.

Cemil Tugay'dan işten çıkarmalarla ilgili yeni açıklama!

"HADSİZCE SÖZLER ETMEYE DEVAM ETTİKÇE..."

Cumhuriyet Halk Partililikten kim ne anlıyor bilmiyorum ama ben halktan kopmamış değerlerini sonuna kadar savunan, ülkesi için gece gündüz çalışan insanların partisi olarak görüyorum. Ben buradayım. Yaptığımızın anlamının farkındayım. Arkamızdaki halk kitlesinin de farkındayım. Bazı insanların bilemediğim şekillerde bazı insanlarla özel ilişkileri, yakınlıkları olabilir. Buradan kaynaklı bazı düşmanlıklar geliştirebilirler. Buradan kaynaklı iftira ve karalama çabası içerisinde olabilirler. Ama onların sözleriyle ve varlıklarıyla ben siyaset yapmadım. Bundan sonra da onların sözleri ve varlıkları bizi biryerden alıp başka bir yere koymaz. Hadlerini bilmelerini tavsiye ediyorum kendilerine. Hadsizce sözler etmeye devam ettikçe hem cevaplarını alacaklardır hem de sadece bu cevabı benim gibi insanlardan değil, halktan da almaya başlayacaklardır."