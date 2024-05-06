Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz aşklarına bir şans daha verdiler

25 yaşındaki iki oyuncu Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, birlikte rol aldıkları Baht Oyunu dizisinde birbirine aşık olup aşk yaşamaya başlamışlardı.

Hayranları, çiftin nikah masasına oturmaları beklenirken Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, Aralık 2022'de ayrılma kararı almıştı.

Ayrılığın ardından ise iki oyuncu da uzun süre sessizliğini korumuştu.

Hatta Cemre Baysel, bir mekan çıkışında, “Bu konuda konuşmak istemiyorum. Her şey aslında kendi gidişatında gidiyor. Biz de insanız. Böyle bir yolculuk bizimkisi” diyerek yanıt vermişti.

2. ŞANS

Baysel ve Şaşmaz’ın yakın çevresinden gelen bilgilere göre, çiftin barıştığı ve tekrar aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

İlişkilerini gözden geçirerek birbirlerine bir şans daha tanıyan ikilinin, tekrar evlilik hazırlığına girip girmeyecekleri ise şimdiden merak konusu oldu.

Hatta Aytaç Şaşmaz'ın Cemre Baysel’in setine birçok kez çiçek gönderdiği ve ziyaret ettiği de söyleniyor.